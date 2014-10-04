Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 04.10.2014: Das Monster von Grafton
45 Min.Folge vom 04.10.2014Ab 12
Schon seit Generationen werden in den Appalachen mehr mysteriöse Kreaturen gesichtet, als irgendwo sonst in den USA. Jetzt versucht eine Gruppe von Fährtenlesern und Fallenstellern den Bestien auf die Spur zu kommen. Diesmal haben es die Monster-Jäger mit einem grässlichen Scheusal zu tun, das in der Nähe der Ortschaft Grafton bereits seit den 60er Jahren sein Unwesen treiben soll...
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.