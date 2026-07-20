Mark Forster @starlightJetzt kostenlos streamen
Die Neusparer
Folge 3: Mark Forster @starlight
7 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Für ein großes Finanzevent kommt ein echter Star in den Ort. Was Mareike nicht weiß: Ihr Stargast ahnt nicht, dass es um Finanzen gehen soll …
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Die Neusparer
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Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.