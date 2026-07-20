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Die Neusparer

Mark Forster @starlight

brandedcampaigns7Staffel 1Folge 3vom 20.07.2026
Mark Forster @starlight

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Die Neusparer

Folge 3: Mark Forster @starlight

7 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Für ein großes Finanzevent kommt ein echter Star in den Ort. Was Mareike nicht weiß: Ihr Stargast ahnt nicht, dass es um Finanzen gehen soll …

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Die Neusparer
brandedcampaigns7
Die Neusparer

Die Neusparer

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