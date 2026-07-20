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Die Neusparer

Wenn das Universum nicht liefert

brandedcampaigns7Staffel 1Folge 4vom 20.07.2026
Wenn das Universum nicht liefert

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Die Neusparer

Folge 4: Wenn das Universum nicht liefert

7 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Langsam fasst Mareike Fuß in Spardorf, und allen wird klar: Das Leben ist nicht planbar, was aus dem Ersparten wird hingegen schon.

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