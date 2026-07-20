Wenn das Universum nicht liefertJetzt kostenlos streamen
Die Neusparer
Folge 4: Wenn das Universum nicht liefert
7 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Langsam fasst Mareike Fuß in Spardorf, und allen wird klar: Das Leben ist nicht planbar, was aus dem Ersparten wird hingegen schon.
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Die Neusparer
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Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.