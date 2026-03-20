Squidinas spektakuläres TheaterstückJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 13: Squidinas spektakuläres Theaterstück
22 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6
Squidina muss für das Weihnachtstheaterstück ihrer Schule Regie führen, aber Patrick hat den Text verhunzt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon