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Die Patrick Star Show

Squidinas spektakuläres Theaterstück

NickelodeonStaffel 3Folge 13vom 20.03.2026
Squidinas spektakuläres Theaterstück

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Die Patrick Star Show

Folge 13: Squidinas spektakuläres Theaterstück

22 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6

Squidina muss für das Weihnachtstheaterstück ihrer Schule Regie führen, aber Patrick hat den Text verhunzt.

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