Ideen-Notstand / Kein hoffnungsloser FallJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 9: Ideen-Notstand / Kein hoffnungsloser Fall
22 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6
Patrick und Squidina folgen einem geflohenen Ideenbackstein nach Zufallsland. Patricks Familie unterrichtet ihn zu Hause, nachdem sie herausfinden, dass er sein Benimmregeln-Training nie abgeschlossen hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Die Patrick Star Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-4, Season 4: Nickelodeon