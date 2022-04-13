Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 13.04.2022: Entlastung für Amy
44 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 12
Tammy ist früher als vereinbart aus der Reha-Klinik zurückgekommen und hat gleich wieder Streit mit ihrer Schwester Amy angefangen. Amy, die nun Mutter ist, kann und will sich nicht mehr rund um die Uhr um Tammy kümmern. Auch ihr Bruder Chris hat momentan eigene Sorgen. Wie seine Schwestern war er immer stark übergewichtig und braucht nun eine Magen-Bypass-OP. Ein hartes Training unter Anleitung von Fitness-Coach Matt soll den gewünschten Abnehm-Erfolg bringen: Chris muss auf einer Farm unter anderem 18-Kilo-Säcke wuchten, einen Vorschlaghammer schwingen und ist schon nach wenigen Minuten fix und fertig.
