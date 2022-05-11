Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 11.05.2022: Dr. Smith spricht Klartext
45 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12
Tammy hat Streit mit ihrer Pflegerin Tisa, weil sie sich weigerte, die 290 Kilo-Frau nach dem Schwimmen im Rollstuhl herumzuschieben. Tisa will ihrem Rücken nicht schaden, nur weil Tammy zum Gehen zu faul ist. Außerdem muss sich Tammy unbedingt mehr bewegen, wenn sie eine Magen-OP möchte. Ihre Schwester Amy hofft, dass sich die beiden wieder vertragen, denn sie selbst hat keine Zeit, sich um die extrem fettleibige Tammy zu kümmern, da ihr kleiner Sohn sie braucht. Gage ist ein unkompliziertes Kind, hat aber einen überaus gesunden Appetit, so dass Amy befürchtet, er könnte auch bald Gewichtsprobleme bekommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.