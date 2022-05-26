Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Keith and Darren - Stockport

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 26.05.2022
Keith and Darren - Stockport

Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück

Folge 2: Keith and Darren - Stockport

40 Min.Folge vom 26.05.2022Ab 12

Die Gartenprofis stehen heute vor der Herausforderung, den komplett überwucherten Garten von Keith und Darren wiederherzurichten. Die Eheleute, die großes Interesse am Theater haben, können sich wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr selbst um eine Umgestaltung kümmern. Ob Diarmuid, Danny und Penny raffinierte Gestaltungsideen entwickeln werden, um die Interessen des Paares auch im Gartendesign widerzuspiegeln?

