Brian and Shane - FarehamJetzt kostenlos streamen
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück
Folge 6: Brian and Shane - Fareham
40 Min.Folge vom 19.05.2022Ab 6
Seit dem Tod seiner Ehefrau vor acht Jahren hat der heute 80-jährige Brian den einst liebevoll gestalteten Garten völlig vernachlässigt. Müllberge, unzählige Gartenutensilien, verwahrloste Schuppen und ein leerer Fischteich verdecken die Schönheit der Grünfläche, in der so viel Potential steckt. Um seinem Vater unter die Arme zu greifen, hofft Shane auf die Expertise der Gartenprofis, die mal wieder ganze Arbeit leisten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Profi-Gärtner: Einsatz fürs Gartenglück
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK