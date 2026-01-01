Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Olaf Scholz

Mit Olaf ScholzJetzt kostenlos streamen

Die ProSieben-Bundestagswahl-Show

Folge 2: Mit Olaf Scholz

76 Min.Ab 16

Heute stellt sich der Kanzlerkandidat Olaf Scholz in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth live einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf. Gemeinsam mit zahlreichen Bürger:innen fühlt Moderator Louis Klamroth dem potentiellen neuen Regierungschef auf den politischen und den privat-politischen Zahn.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Alle Staffeln im Überblick

Die ProSieben-Bundestagswahl-Show
ProSieben

Die ProSieben-Bundestagswahl-Show

Alle 1 Staffeln und Folgen