Folge 3: Episode 3

73 Min.Ab 12

Perspektivwechsel: In der dritten Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" dreht Louis Klamroth den Talk-Spieß um. Statt Politiker:innen die große Bühne zu überlassen, stehen Bürger:innen im Rampenlicht und teilen ihren Blick auf den Status Quo des Landes. Im Publikum nehmen zehn Spitzenpolitiker:innen aus allen Fraktionen Platz, die aktuell im deutschen Bundestag vertreten sind und dürfen Fragen stellen. Ein Rollentausch, in dem Wahlkampfslogans nicht reichen ...

