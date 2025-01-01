Staffel 2021Folge 3
Episode 3Jetzt kostenlos streamen
Die ProSieben-Bundestagswahl-Show
Folge 3: Episode 3
73 Min.Ab 12
Perspektivwechsel: In der dritten Ausgabe der "ProSieben-Bundestagswahl-Show" dreht Louis Klamroth den Talk-Spieß um. Statt Politiker:innen die große Bühne zu überlassen, stehen Bürger:innen im Rampenlicht und teilen ihren Blick auf den Status Quo des Landes. Im Publikum nehmen zehn Spitzenpolitiker:innen aus allen Fraktionen Platz, die aktuell im deutschen Bundestag vertreten sind und dürfen Fragen stellen. Ein Rollentausch, in dem Wahlkampfslogans nicht reichen ...
Die ProSieben-Bundestagswahl-Show
Genre:Politik, Nachrichten
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben