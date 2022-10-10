Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die ProSieben Politik Show

Sendung vom 10. Oktober 2022

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 10.10.2022
Sendung vom 10. Oktober 2022

Sendung vom 10. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen

Die ProSieben Politik Show

Folge 1: Sendung vom 10. Oktober 2022

92 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12

Ukraine-Krieg. Gas-Krise. Strompreis-Explosion. 2022 zeichnet zahlreiche Krisen. Vor einem Jahr hat Deutschland gewählt. Jetzt ist es Zeit zu reden. Mit denen, die angetreten sind, vieles besser zu machen. Mit denen, die Deutschland in die Zukunft führen sollen. Woher soll klimafreundliche und bezahlbare Energie kommen? Wie müssen die Städte der Zukunft aussehen? Wie sieht unser Weg aus der Energieabhängigkeit aus?

Die ProSieben Politik Show
ProSieben
Die ProSieben Politik Show

Die ProSieben Politik Show

