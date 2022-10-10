Sendung vom 10. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen
Die ProSieben Politik Show
Folge 1: Sendung vom 10. Oktober 2022
92 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12
Ukraine-Krieg. Gas-Krise. Strompreis-Explosion. 2022 zeichnet zahlreiche Krisen. Vor einem Jahr hat Deutschland gewählt. Jetzt ist es Zeit zu reden. Mit denen, die angetreten sind, vieles besser zu machen. Mit denen, die Deutschland in die Zukunft führen sollen. Woher soll klimafreundliche und bezahlbare Energie kommen? Wie müssen die Städte der Zukunft aussehen? Wie sieht unser Weg aus der Energieabhängigkeit aus?
Genre:Talk, Politik, Gemeinschaft
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben