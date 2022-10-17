Sendung vom 17. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen
Die ProSieben Politik Show
Folge 2: Sendung vom 17. Oktober 2022
91 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
Ein Jahr nach der #BTW21: Wie zufrieden sind die Deutschen mit der Arbeit der Regierung nach einem von Krisen geprägten ersten Jahr? In der "ProSieben Politik Show" fühlen Linda Zervakis, Louis Klamroth und zahlreiche Bürger:innen Politiker:innen auf den Zahn. Wie reagieren sie auf Sorgen, Nöte und Forderungen, wenn sie damit direkt von Betroffenen konfrontiert werden? Und welche Antworten liefern die Volksvertreter:innen auf die Fragen, die den Menschen auf der Seele brennen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Die ProSieben Politik Show
Genre:Talk, Politik, Gemeinschaft
Produktion:DE, 2022
12
