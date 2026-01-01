Die ProSieben Politik Show
1 StaffelAb 12
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Die ProSieben Politik Show
Ukraine-Krieg. Gas-Krise. Strompreis-Explosion. 2022 zeichnet zahlreiche Krisen. Vor einem Jahr hat Deutschland gewählt. Jetzt ist es Zeit zu reden. Mit denen, die angetreten sind, vieles besser zu machen. Mit denen, die Deutschland in die Zukunft führen sollen. Woher soll klimafreundliche und bezahlbare Energie kommen? Wie müssen die Städte der Zukunft aussehen? Wie sieht unser Weg aus der Energieabhängigkeit aus?
Genre:Talk, Politik, Gemeinschaft
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
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