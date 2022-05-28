Folge vom 28.05.2022
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 28.05.2022: Italienische Sportwagen
11 Min.Folge vom 28.05.2022Ab 12
Italienliebhaber Sven sucht nach einem schnittigen Sportwagen. Sidney und Jean Pierre sollen ihm bei der Suche helfen, sind jedoch keine großen Fans der Technik italienischer Marken. Dabei steht ihnen ein Budget von 115.000 Euro zur Verfügung.
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
12
Copyrights:© Sport1