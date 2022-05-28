Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Italienische Sportwagen

Italienische SportwagenJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 28.05.2022: Italienische Sportwagen

11 Min.Folge vom 28.05.2022Ab 12

Italienliebhaber Sven sucht nach einem schnittigen Sportwagen. Sidney und Jean Pierre sollen ihm bei der Suche helfen, sind jedoch keine großen Fans der Technik italienischer Marken. Dabei steht ihnen ein Budget von 115.000 Euro zur Verfügung.

Alle verfügbaren Folgen