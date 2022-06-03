Folge vom 03.06.2022
Coole SommerkistenJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 03.06.2022: Coole Sommerkisten
45 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12
Patrick hat sich einiges angespart für ein sommerliches Zweitauto. Seine Sparsamkeit erlaubt es ihm, wählerisch zu sein bei der Suche. Währenddessen betrachten Sydney und Jean Pierre weitere Fahrzeuge, wie etwa einen selbst gebauten Buggy.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1