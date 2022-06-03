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Coole Sommerkisten

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 03.06.2022: Coole Sommerkisten

45 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12

Patrick hat sich einiges angespart für ein sommerliches Zweitauto. Seine Sparsamkeit erlaubt es ihm, wählerisch zu sein bei der Suche. Währenddessen betrachten Sydney und Jean Pierre weitere Fahrzeuge, wie etwa einen selbst gebauten Buggy.

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