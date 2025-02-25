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Die PS Profis Schule

Sport1Staffel 1Folge 1vom 25.02.2025
Dicker 5er für schmale Mark

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Die PS Profis Schule

Folge 1: Dicker 5er für schmale Mark

24 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Experte Sidney Hoffmann betreut Kandidaten, die dringend auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen sind. Dabei wird gezeigt, was Zuschauer grundsätzlich bein Kauf beachten sollten und deckt die Schwachstellen bei verschiedenen Modellen auf.

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