Staffel 1Folge 1vom 25.02.2025
Dicker 5er für schmale MarkJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis Schule
Folge 1: Dicker 5er für schmale Mark
24 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Experte Sidney Hoffmann betreut Kandidaten, die dringend auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen sind. Dabei wird gezeigt, was Zuschauer grundsätzlich bein Kauf beachten sollten und deckt die Schwachstellen bei verschiedenen Modellen auf.
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Genre:Auto, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sport1