Staffel 1Folge 2vom 26.02.2025
Baby BomberJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis Schule
Folge 2: Baby Bomber
23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Experte Sidney Hoffmann betreut Kandidaten, die dringend auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen sind. Dabei wird gezeigt, was Zuschauer grundsätzlich bein Kauf beachten sollten und deckt die Schwachstellen bei verschiedenen Modellen auf.
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Genre:Auto, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sport1