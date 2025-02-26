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Die PS Profis Schule

Sport1Staffel 1Folge 2vom 26.02.2025
Baby Bomber

Baby BomberJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis Schule

Folge 2: Baby Bomber

23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Experte Sidney Hoffmann betreut Kandidaten, die dringend auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen sind. Dabei wird gezeigt, was Zuschauer grundsätzlich bein Kauf beachten sollten und deckt die Schwachstellen bei verschiedenen Modellen auf.

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