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Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades

Aufbruch zu den Keys

DMAXFolge vom 20.11.2020
Aufbruch zu den Keys

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Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades

Folge vom 20.11.2020: Aufbruch zu den Keys

45 Min.Folge vom 20.11.2020Ab 12

Vor der Südwestküste Floridas liegen die „Ten Thousand Islands“, ein Labyrinth aus Mangroven, Sümpfen und Inseln. Die abgelegene Wildnis ist ein Paradies für Tigerpythons und nur auf dem Wasser erreichbar. Allerdings hat das Boot von Schlangenjäger Dusty Crum den Geist aufgegeben, sodass das gesamte Team vorerst auf dem Trockenen sitzt. Ausrüstung, Proviant und Ersatzteile für das Boot schlagen ordentlich zu Buche. Jetzt müssen Dusty und seine Leute ein paar extragroße Würgeschlangen an Bord ziehen, damit zumindest die laufenden Kosten im Python-Business gedeckt sind

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