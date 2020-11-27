Die Legende vom AffenmenschenJetzt kostenlos streamen
Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades
Folge vom 27.11.2020: Die Legende vom Affenmenschen
45 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Die Pythonjäger um Dusty Crum brechen zu einem haarsträubenden Abenteuer auf. Tief in den Everglades wollen sie die versteckten Nisthöhlen der Würgeschlangen aufstöbern. Auf einem ehemaligen Raketentestgelände mitten im Nirgendwo vermutet das Team einen bislang unentdeckten Python-Hotspot. Die düsteren Katakomben, zerfallene Gebäude sowie der wärmende Beton sind nämlich ein optimales Schlangenhabitat. Doch Everglades-Kenner Jay ist überzeugt, dass in der Gegend eine weitere unheimliche Kreatur ihr Unwesen treibt: der sagenumwobene Affenmensch!
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur, Abenteuer, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.