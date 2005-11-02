Die Rettungsflieger
Folge 5: Herzflattern
44 Min.Folge vom 02.11.2005Ab 12
Blank wird von der attraktiven Juliane zum Rettungszentrum gebracht. Seine Kollegen ahnen, dass er die Nacht nicht in der Kaserne verbracht hat, und löchern ihn mit ihrer Neugier. Zur selben Zeit findet eine alte Dame auf der Straße ein völlig betrunkenes Mädchen und alarmiert die Rettung. Sabine und Jonny sind bestürzt, als sie sehen, ws sie vor Ort erwartet: Die Betrunkene ist Sybille Liebermann. Das Mädchen wird auf dem schnellesten Weg ins BWK gebracht.
Die Rettungsflieger
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH