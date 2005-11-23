Die Rettungsflieger
Folge 8: Dickköpfe
Sven will Bungee springen, aber schon auf dem Weg nach oben stürzt er und verletzt sich schwer am Kopf. Während des Rettungsflugs zum BWK erleidet er eine Panikattacke. Wollckes Freundin Madeleine hat eine Vollzeitstelle im Museum angeboten bekommen. Der Job wäre die Erfüllung ihrer beruflichen Träume. Wollcke ist nicht begeistert. Auf dem Hamburger Großmarkt ist die Gemüsehändlerin Hatha verunglückt. Sie will sich zunächst nicht von Sabine helfen lassen. Aber die Verletzung ist schwer, und auf dem Flug zum BWK kommt es zu Komplikationen. Im Schockraum bestätigt sich Sabines Diagnose: Die Frau muss operiert werden. Im Rettungszentrum stellt Madeleine Wollcke zur Rede. Er ist dagegen, dass sie ganztags arbeitet. Der Disput wird von einem neuen Einsatz unterbrochen, spitzt sich danach aber weiter zu: In einem heftigen Streit trennt sich Wollcke von Madeleine.
