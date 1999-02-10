Mit dem Rücken zur WandJetzt kostenlos streamen
Die Rettungsflieger
Folge 4: Mit dem Rücken zur Wand
46 Min.Folge vom 10.02.1999Ab 12
Für Jan Wollcke, den neuen Bordmechaniker der Rettungsflieger, gibt es keine Schonfrist. Denn Mike, ein harmlos erscheinender Jugendlicher, dreht im Supermarkt durch und schießt mit einer Schrotflinte auf die Kassiererin. Wenige Stunden später erschießt er einen Polizisten und wird selbst durch einen Schuss ins Bein zur Strecke gebracht. Nachdem Alex, Maren, Thomas und Wollcke die schwer verletzte Kassiererin in eine Spezialklinik geflogen haben, müssen sie beim nächsten Einsatz Mike verarzten. Die umstehenden Schaulustigen zeigen keinerlei Verständnis für das professionelle Engagement der Rettungsflieger.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rettungsflieger
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH