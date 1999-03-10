Die Rettungsflieger
Folge 7: Die Angst im Nacken
46 Min.Folge vom 10.03.1999Ab 12
Die Rettungsflieger transportieren eine Tuberkulosepatientin von Helgoland nach Hamburg. Über der Nordsee setzen bei der Patientin innere Blutungen ein. Ein glücklicher Zufall rettet ihr das Leben: Pilot Alex kann auf einer Fregatte landen. Maren gelingt die Notoperation. Nach diesem anstrengenden Einsatz raubt ein Simulant, der glaubt, mit der Vortäuschung eines Herzinfarkts seine Zeche prellen zu können, den vier Rettern den letzten Nerv. Doch für Nervenschwäche bleibt keine Zeit. Bibi und Chris, zwei Junkies, wollen auf eigene Faust entziehen. Chris wird schwach, setzt sich einen Schuß und kollabiert.
Genre:Action, Drama, Medizin
12
