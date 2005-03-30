Die Rettungsflieger
Folge 4: Fahrerflucht
Jonny verabschiedet sich an der Bushaltestelle von einer hübschen Blondine, mit der er die Nacht verbracht hat. Im Bus entspinnt sich zwischen ihm, der kontaktfreudigen Studentin Miriam und dem lebenserfahrenen Rentner Weber eine lebhafte Diskussion. Da nimmt der Blumenlieferant Stani mit seinem Kleinlaster dem Linienbus die Vorfahrt. Mit einem gewaltigen Getöse kippt der Bus zur Seite und kommt nach langem Schliddern zum Stehen. Stani begeht Fahrerflucht. Doch vorher ruft er die Rettung an. Der SAR 71 ist nicht einsatzbereit, da noch Rettungsassistent Jonny von Storkow fehlt. Die Bestürzung ist groß, als das Team erfährt, dass Jonny im Unglücksbus sitzt.
