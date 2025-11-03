Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 13: An der Goldader
40 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Das Schatzsucher-Team folgt einer Spur, die sie zu einem Labyrinth-artigen Ort voller Höhlen und Wasserfälle führt. Unbezahlbare Artefakte sind die Belohnung für die harte Arbeit der Männer.
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.