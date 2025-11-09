Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schatzsucher von Oak Island

Kabel Eins Doku
Staffel 12
Folge 2
vom 09.11.2025
Folge 2: Das Goldene Ei

40 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Während der Untersuchung des "Goldenen Eis", ein Bereich, von dem vermutet wird, dass dort die legendären Schätze verborgen sind, stoßen die Schatzsucher auf eine unterirdische Höhle, die einzustürzen droht.

