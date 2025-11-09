Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 2: Das Goldene Ei
40 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Während der Untersuchung des "Goldenen Eis", ein Bereich, von dem vermutet wird, dass dort die legendären Schätze verborgen sind, stoßen die Schatzsucher auf eine unterirdische Höhle, die einzustürzen droht.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.