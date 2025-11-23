Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 4: Spuren aus Beton
40 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Das Schatzsucher-Team kehrt optimistisch nach Smith's Cove zurück. Im Gepäck haben sie Hinweise auf Arbeiten, die endlich die legendären Fluttunnel freilegen und sie direkt zur "Money Pit" führen könnten.
