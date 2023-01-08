Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 1: Zurück zur Insel
79 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 12
Für das Schatzsucherteam rund um die Lagina-Brüder geht es zurück auf die Insel. Dieses Mal sind die Forscher um eine wichtige Information schlauer: Im Money Pit ist erwiesenermaßen Silber vergraben.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC