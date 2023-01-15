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Die Schatzsucher von Oak Island

Goldrausch

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 2vom 15.01.2023
Goldrausch

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 2: Goldrausch

40 Min.Folge vom 15.01.2023Ab 12

Die Schatzsucher entdecken ein mysteriöses Artefakt im Money Pit, das Spuren von Gold zu enthalten scheint. Gary Drayton und Rick Lagina sind unterdessen den weiteren Geheimnissen des Sumpfes auf der Spur.

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