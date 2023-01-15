Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 2: Goldrausch
40 Min.Folge vom 15.01.2023Ab 12
Die Schatzsucher entdecken ein mysteriöses Artefakt im Money Pit, das Spuren von Gold zu enthalten scheint. Gary Drayton und Rick Lagina sind unterdessen den weiteren Geheimnissen des Sumpfes auf der Spur.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.