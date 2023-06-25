Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Möhrchen Patricks Titel um die Meisterschaft ist gefährdet

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 25.06.2023
Möhrchen Patricks Titel um die Meisterschaft ist gefährdet

Möhrchen Patricks Titel um die Meisterschaft ist gefährdetJetzt kostenlos streamen

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Folge 2: Möhrchen Patricks Titel um die Meisterschaft ist gefährdet

88 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 6

Heute stoßen die Schrebergärtner auf unterschiedlichste Herausforderungen: In Bochum kämpfen Martin und Jesus mit dem Aufbau ihres Pools und in Pößneck ist v. Zu toppen ist das nur noch vom komplizierten Pizzaofenaufbau in Duisburg, der Mikes und Angies Beziehung mal wieder auf eine harte Probe stellt. Gut, dass zumindest in Berlin bei Netti und Evelyn der Kontrollgang nur die üblichen Ärgernisse bereithält ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Kabel Eins
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Alle 2 Staffeln und Folgen