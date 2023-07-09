Es wird Zeit zum Schrauben und UmbauenJetzt kostenlos streamen
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Folge 4: Es wird Zeit zum Schrauben und Umbauen
90 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 6
In Folge vier müssen sich Martin und Thomas aus Bochum entscheiden: Aufbau eines komplizierten Geräteschuppens oder doch lieber kühlender Whirlpool? Auch Sylvia möchte sich in Wilhelmshaven in große Umbauaktionen stürzen, wenn nur Vorstandskollege Holger sich nicht lieber um das Räuchern seiner Fische kümmern würde ... Und in Pößneck wackelt das Tagesziel von Möhrchen-Patrick, als ihn der Notruf eines Allgäuer Gärtners ereilt: der Amaranth keimt nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Heimwerken
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen