Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute

Geboren aus dem Krieg

Doku überStaffel 1Folge 1vom 18.06.2019
Geboren aus dem Krieg

Geboren aus dem KriegJetzt kostenlos streamen

Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute

Folge 1: Geboren aus dem Krieg

53 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 6

Als Kommunikationskanal zwischen China und Europa spielte die Seidenstraße eine enorme Rolle. Über sie wurden neben Waren auch kulturelle, religiöse und technologische Einflüsse ausgetauscht. Durch im Westen vorher unbekannte Kavalleriestrategien oder den Einsatz von Schwarzpulver wandelte sich sogar die Art der Kriegsführung. „Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute“ begibt sich in Folge 1 auf die Spuren römischer Krieger, unbeugsamer Hunnen, mittelalterlicher Ritter und mongolischer Reiternomaden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute
Doku über
Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute

Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute

Alle 1 Staffeln und Folgen