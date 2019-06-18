Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Seidenstraße - Mehr als eine Handelsroute

Staffel 1Folge 2vom 18.06.2019
53 Min.Folge vom 18.06.2019Ab 6

Über Jahrtausende hat die Seidenstraße die Geschichte der Menschheit beeinflusst. Folge 2 der Serie dokumentiert, wie sich Krankheiten entlang des Handelsweges zwischen Ost und West verbreiteten. So war die Bevölkerung Europas nach der großen Pest im 14. Jahrhundert drastisch dezimiert. Kurioserweise hatte das positive Konsequenzen: Der Adel sah sich gezwungen, höhere Löhne an die wenigen überlebenden Arbeitskräfte zu zahlen, um sich deren Dienste zu sichern - die Mittelschicht war geboren.

