Die Sinne der Tiere
Folge 3: Sehen
24 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Der Biologe Patrick Aryee und die Physikerin Helen Czerski begeben sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise in die verborgene Welt der Tier-Sinne und erforschen deren unglaubliche Fähigkeiten.
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Die Sinne der Tiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
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