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Die Sinne der Tiere

Menschen vs. Tiere

Blue AntStaffel 1Folge 6vom 15.03.2026
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Die Sinne der Tiere

Folge 6: Menschen vs. Tiere

24 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Der Biologe Patrick Aryee und die Physikerin Helen Czerski begeben sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise in die verborgene Welt der Tier-Sinne und erforschen deren unglaubliche Fähigkeiten.

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