Folge 1: Tarek, Christina und Jessie
21 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Gemeinsam mit ihrem Freund und Maklerkollegen Jessie Rodriguez renovieren Tarek und Christina ein Haus im Craftsman-Stil in der Altstadt von Santa Ana, Kalifornien.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
