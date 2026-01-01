Zwei Fundamente - Ein ProblemJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 3: Zwei Fundamente - Ein Problem
21 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Tarek und Christina interessieren sich für eine Immobilie in Yorba Linda, Kalifornien. Der Besitzer beeilt sich mit dem Verkauf, so dass die beiden schnell eine Entscheidung fällen müssen. Können sie in der kurzen Zeit das Haus und seinen Wert richtig einschätzen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren