Die Super-Makler - Top oder Flop?

Zwei Fundamente - Ein Problem

sixxStaffel 3Folge 3vom 03.01.2026
Zwei Fundamente - Ein Problem

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 3: Zwei Fundamente - Ein Problem

21 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Tarek und Christina interessieren sich für eine Immobilie in Yorba Linda, Kalifornien. Der Besitzer beeilt sich mit dem Verkauf, so dass die beiden schnell eine Entscheidung fällen müssen. Können sie in der kurzen Zeit das Haus und seinen Wert richtig einschätzen?

