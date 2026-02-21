Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 1: Das Wellness-Haus
20 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6
Tarek und Christina entdecken ein Haus in Whittier, Kalifornien, das zum Wohlfühlen einlädt. Der riesige Garten mit Pool hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber dank der beiden Profis darf sich der neue Besitzer schon auf Entspannung im Wellness-Haus freuen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren