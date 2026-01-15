Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Luxushaus mit Traumpool

sixxStaffel 6Folge 2vom 15.01.2026
Luxushaus mit Traumpool

Folge 2: Luxushaus mit Traumpool

21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6

Tarek und Christina finden ein großes Haus in der beliebten Stadt Cypress in Kalifornien. Sie beschließen, den maximalen Wert aus der Immobilie zu holen, indem sie ein Pool einbauen lassen und eine luxuriöse Outdoor-Zone errichten.

