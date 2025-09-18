Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Thundermans: Undercover

Staffel 2Folge 2vom 18.09.2025
Der Neue

Folge 2: Der Neue

22 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 6

Chloe muss zur Sommerschule, wo sie von Max unterrichtet wird. Währenddessen erledigt Phoebe Missionen im Alleingang und trifft dabei einen neuen Superhelden, Captain Perfect. Sie stellen fest, dass sie im Kampf gegen das Böse ein tolles Team sind.

