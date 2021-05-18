Die Tierärzte von Houston
Folge vom 18.05.2021: Kindersegen im Hause Blue
44 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
Lama Atticus steigen die Hormone zu Kopf. Der ungestüme Hengst ist zweieinhalb Jahre jung und beginnt seine Rolle als potenzieller Herden-Chef mit Gewalt durchzuboxen. Doch das dominante Verhalten von Atticus setzt die Gesundheit seiner Artgenossen aufs Spiel. Denn liebestolle Lamas schrecken auch vor aggressiven Angriffen gegen Konkurrenten nicht zurück! Das einzig wirksame Mittel? Die Kronjuwelen des Lamas müssen weichen. Auch in dieser Folge: Dr. Lavigne befreit Cockerspaniel Ginger von einem kiloschweren Geschwür und Familie Blue stellt stolz Töchterchen Nia vor.
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.