Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Tierärzte von Houston

Kindersegen im Hause Blue

TLCFolge vom 18.05.2021
Kindersegen im Hause Blue

Kindersegen im Hause BlueJetzt kostenlos streamen

Die Tierärzte von Houston

Folge vom 18.05.2021: Kindersegen im Hause Blue

44 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12

Lama Atticus steigen die Hormone zu Kopf. Der ungestüme Hengst ist zweieinhalb Jahre jung und beginnt seine Rolle als potenzieller Herden-Chef mit Gewalt durchzuboxen. Doch das dominante Verhalten von Atticus setzt die Gesundheit seiner Artgenossen aufs Spiel. Denn liebestolle Lamas schrecken auch vor aggressiven Angriffen gegen Konkurrenten nicht zurück! Das einzig wirksame Mittel? Die Kronjuwelen des Lamas müssen weichen. Auch in dieser Folge: Dr. Lavigne befreit Cockerspaniel Ginger von einem kiloschweren Geschwür und Familie Blue stellt stolz Töchterchen Nia vor.

Alle verfügbaren Folgen