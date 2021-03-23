Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tierärzte von Houston

Ziegen-Yoga

TLCFolge vom 23.03.2021
Ziegen-Yoga

Ziegen-YogaJetzt kostenlos streamen

Die Tierärzte von Houston

Folge vom 23.03.2021: Ziegen-Yoga

44 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 12

Yoga-Lehrerin Rachel ist besorgt. Ihre Hausziege George hat einen beachtlichen Abszess entwickelt, der unbedingt untersucht werden muss. Dr. Diarra Blue nimmt sich der Sache an und ist irritiert von der ungewöhnlichen Wundflüssigkeit, die aus der Zyste austritt. Um den Grund für die Geschwulst herauszufinden entnimmt der Tierarzt eine Gewebeprobe von Yoga-Ziege George und schickt sie ins Labor. Weitere Patienten warten schon: Bei Hündin Missy hat sich ein abgebrochener Zahn entzündet und Artgenosse Apollo muss wegen einem Ohrenleiden dringend in fachmännische Behandlung.

