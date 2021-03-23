Die Tierärzte von Houston
Folge vom 23.03.2021: Ziegen-Yoga
44 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 12
Yoga-Lehrerin Rachel ist besorgt. Ihre Hausziege George hat einen beachtlichen Abszess entwickelt, der unbedingt untersucht werden muss. Dr. Diarra Blue nimmt sich der Sache an und ist irritiert von der ungewöhnlichen Wundflüssigkeit, die aus der Zyste austritt. Um den Grund für die Geschwulst herauszufinden entnimmt der Tierarzt eine Gewebeprobe von Yoga-Ziege George und schickt sie ins Labor. Weitere Patienten warten schon: Bei Hündin Missy hat sich ein abgebrochener Zahn entzündet und Artgenosse Apollo muss wegen einem Ohrenleiden dringend in fachmännische Behandlung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.