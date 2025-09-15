Die Tudors
Folge 1: Folge 1
54 Min.Ab 12
König Henry VIII. erfährt, dass sein Onkel von Offizieren ermordet wurde. Er schwört Rache und will den Krieg mit Frankreich. Doch der König hat nicht alle Edelleute seines Rates hinter sich: Herzog von Buckingham erhebt selbst Anspruch auf die Krone und Kardinal Wolsey arbeitet an einem geheimen Friedensvertrag mit Frankreich. Trotz aller Probleme geht Henry VIII. weiterhin seinem lasterhaften Lebensstil nach und vergnügt sich mit einer Kammerzofe nach der anderen.
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren