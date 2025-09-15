Die Tudors
Folge 3: Folge 3
53 Min.Ab 12
Henry liebäugelt schon wieder mit einer neuen Mätresse: Bei einem Theaterstück, das anlässlich des Besuchs des Kaisers von Spanien vorgeführt wird, entdeckt er die schöne Anne Boleyn. Ihr Vater hat sie jedoch gezielt auf den König angesetzt, um sich seine Nähe zu sichern. Katharina befürchtet, dass sich Henry von ihr scheiden lässt. Unterdessen unterzeichnen der spanische Kaiser Karl und Henry ein gemeinsames Abkommen - von dem jedoch der französische König erfährt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren