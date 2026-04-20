Die Unfallermittler - Auf Spurensuche
Folge vom 20.04.2026: Der verhängnisvolle Heimweg
45 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Ein 20-jähriger Fußgänger wurde nach Mitternacht im Kreis Kleve auf einer unbeleuchteten Landstraße von einem Pkw erfasst. Dabei verlor der junge Mann sein Leben. Jochen Lehmkuhl und die Forensikerin Selina Burczyk suchen mit einem Rasterelektronenmikroskop nach Details, die eine Erklärung für die Tragödie liefern. Fabienne Will und Dominik Knopp sichern im Umland von Koblenz Spuren nach einem Motorrad-Crash. Und in Hannover steht Aussage gegen Aussage. Hat dort ein Skoda-Fahrer gezielt einen Auffahrunfall provoziert, um die Versicherungssumme abzukassieren?
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.