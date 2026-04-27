Die Unfallermittler - Auf Spurensuche
Folge vom 27.04.2026: Unfall aus dem Nichts
43 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Ein 32-jähriger Familienvater ist mit seinem Wagen auf einer schnurgeraden Strecke gegen einen Baum geprallt und dabei gestorben. Wie konnte das geschehen? Hat in jener schicksalhaften Nacht jemand die Fahrbahn gekreuzt? Jochen Lehmkuhl und Martin Gossens gehen der Sache auf den Grund. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Koblenz versucht ebenfalls, offene Fragen zu klären. Warum zog ein vermeintlich harmloser Kontakt mit einem Autospiegel für einen Motorradfahrer tödliche Konsequenzen nach sich? Und in Berlin gilt es, physikalische Widersprüche aufzuklären.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.