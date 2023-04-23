Oliver Pocher, Wayne Carpendale & Thore SchölermannJetzt kostenlos streamen
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
Folge 2: Oliver Pocher, Wayne Carpendale & Thore Schölermann
111 Min.Folge vom 23.04.2023Ab 12
Für Oliver Pocher heißt es in Thailand: Bloß nicht verlieren. Denn wer verliert, steht am Ende in Flammen. Wayne Carpendale dreht in Deutschland Loopings in schwindelerregender Höhe. Und in Schottland will Thore Schölermann unter reichlich Alkohleinfluss "The last man standing" werden. Wer sammelt genug Vorteile, um das Finalspiel für sich zu entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben