Joachim Llambi, Lola Weippert & Jochen BendelJetzt kostenlos streamen
Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?
Folge 3: Joachim Llambi, Lola Weippert & Jochen Bendel
106 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12
Bei einem Naturvolk in Namibia betreibt Lola Weippert Völkerverständigung und muss dabei viel Fingerspitzengefühl beweisen. Jochen Bendel steckt in Finnland knietief im Sumpf und muss über seine konditionellen Grenzen gehen. Und für Joachim Llambi heißt es in Slowenien: schlecht gehämmert ist halb abgesoffen.
