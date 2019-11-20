Weihnachtsplätzchen in jeder GrößeJetzt kostenlos streamen
Die Weihnachtsbäckerei
Folge vom 20.11.2019: Weihnachtsplätzchen in jeder Größe
42 Min.Folge vom 20.11.2019
Moderator Eddie Jackson ist großer Fan der russischen Matroschka-Puppen. Deshalb lautet die nächste Aufgabe für die Cookie-Künstler, sechs identische Matroschkas zu kreieren, die immer kleiner werden. Nachdem die Jury nur den drei besten Puppen in die nächste Runde gewährt, wird die nächste Aufgabe noch schwieriger: Die Bäcker sollen ein komplettes Weihnachtsdorf aus Keksen gestalten. Welcher Bäcker gewinnt die begehrten 10.000 Dollar?
